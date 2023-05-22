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23:30, 22 мая 2023Мир

Бывший президент Польши пожаловался на нехватку пенсии

Экс-президент Польши Валенса заявил, что ему не хватает пенсии и приходится подрабатывать

Фото: Bartosz Banka / Agencja Gazeta / Reuters

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что ему не хватает пенсии, поскольку у него много расходов. Об этом он сообщил в интервью газете Super Express.

По его словам, ранее его пенсия составляла (96-116 тысяч рублей), но около полугода назад выплаты возросли до 11 тысяч злотых (212 тысяч рублей). Однако, несмотря не повышение, ему все равно приходится подрабатывать, пожаловался Валенса. «Сейчас немного лучше, но все подорожало, поэтому примерно осталось так же», — заявил он.

Экс-лидер Польши уточнил, что ездит по миру с лекциями. Он также добавил, что иногда помогает своим детям, хотя подчеркнул, что его дочери и сыновья «стали гораздо более самостоятельными». Само издание отметило, что пенсия Валенсы, по сравнению с обычными поляками, «гигантская».

Ранее Лех Валенса рассказал, что все средства у него забирает супруга, она также занимается закупкой продуктов. «Я рад, что мне не приходится видеть эти колоссальные суммы за продукты на полках магазинов. Тем не менее они приобретаются за мой счет», — сообщил он.

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