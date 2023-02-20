Бывший президент Польши пожаловался на недоедание из-за цен на продукты

Экс-президент Польши Валенса пожаловался на недоедание из-за роста цен на продукты

Бывший президент Польши Лех Валенса получает пенсию в размере 11-13 тысяч злотых (свыше 200 тысяч рублей), однако этих денег не хватает даже на еду. Об этом он рассказал в интервью o2.pl.

По словам бывшего политика, все средства у него забирает супруга, она также занимается закупкой продуктов. «К счастью, по магазинам каждый день ходит моя жена. Я рад, что мне не приходится видеть эти колоссальные суммы за продукты на полках магазинов. Тем не менее они приобретаются за мой счет», — рассказал он и добавил, что видит последствия инфляции каждый день на своей тарелке.

Валенса также сообщил, что уже много лет пенсия у него не растет, а «все индексации проходят мимо». «Продукты сейчас дорогие, поэтому мои порции на завтрак, обед и ужин сокращаются. Я этим недоволен», — добавил он.

Бывший президент рассказал, что оказывает финансовую поддержку семье, поэтому ему приходится подрабатывать — проводить лекции для социальных и политических групп. «Сколько я получаю, не могу сказать, бывает по-разному. Таким образом я затыкаю дыры в своем бюджете», — заключил Валенса.