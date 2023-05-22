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15:00, 22 мая 2023Бывший СССР

Азербайджан счел неизбежным подписание мирного соглашения с Арменией

Алиев: подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией неизбежно
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном неизбежно. Такое мнение он высказал в заявлении для прессы по итогам переговоров с главой Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, пишет агентство АзерТадж.

По словам азербайджанского лидера, власти страны стараются прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели. «Естественно, это мирное соглашение должно соответствовать международным нормам и принципам», —добавил он.

Алиев также понадеялся, что мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией принесут долгосрочный мир на Кавказ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Пашинян уточнил, что речь идет о территории площадью 86 600 квадратных километров, которая включает в себя Карабах. Вместе с тем он подчеркнул, что вопрос прав и безопасности народа Карабаха должен обсуждаться в формате Степанакерт — Баку.

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Варвара Кошечкина
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