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10:24, 22 мая 2023Мир

В Польше оценили угрозу для страны от упавшей ракеты

Минобороны Польши: ракета, обломки которой нашли в апреле, не представляла угрозы

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Упавшая ракета, обломки которой нашли на польской территории в апреле, не представляла угрозы для страны. Так инцидент оценил заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа, передает ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнул, что речь не идет о ракете, которая была нацелена именно на Польшу. «Мы говорим о ракете, которая должна была обмануть систему ПРО Украины, но в результате неполадки изменила маршрут и самоликвидировалась», — уточнил он.

Виктория Кондратьева
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