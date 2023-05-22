В Польше оценили угрозу для страны от упавшей ракеты

Минобороны Польши: ракета, обломки которой нашли в апреле, не представляла угрозы

Упавшая ракета, обломки которой нашли на польской территории в апреле, не представляла угрозы для страны. Так инцидент оценил заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа, передает ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнул, что речь не идет о ракете, которая была нацелена именно на Польшу. «Мы говорим о ракете, которая должна была обмануть систему ПРО Украины, но в результате неполадки изменила маршрут и самоликвидировалась», — уточнил он.