Патрушев встретился с Додиком

Секретарь СБ РФ Патрушев встретился с президентом Республики Сербской Додиком

В Москве состоялась встреча секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Николая Патрушева и президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

«Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности в современных геополитических условиях», — говорится в заявлении.

11 мая Додик в интервью поделился планами посетить с официальным визитом Москву и встретиться с президентом России. Он сказал, что хочет поговорить с российским лидером об экономических проектах и узнать, как Владимир Путин смотрит на будущее мира.

Ранее президент Республики Сербской заявил, что этническое образование сербов в Боснии и Герцеговине намерено обрести статус независимого государства мирным путем. По словам политика, такое решение однажды будет принято парламентом энтитета.