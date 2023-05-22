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17:49, 22 мая 2023Мир

Патрушев встретился с Додиком

Секретарь СБ РФ Патрушев встретился с президентом Республики Сербской Додиком

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве состоялась встреча секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Николая Патрушева и президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

«Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности в современных геополитических условиях», — говорится в заявлении.

11 мая Додик в интервью поделился планами посетить с официальным визитом Москву и встретиться с президентом России. Он сказал, что хочет поговорить с российским лидером об экономических проектах и узнать, как Владимир Путин смотрит на будущее мира.

Ранее президент Республики Сербской заявил, что этническое образование сербов в Боснии и Герцеговине намерено обрести статус независимого государства мирным путем. По словам политика, такое решение однажды будет принято парламентом энтитета.

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Семен Александров
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