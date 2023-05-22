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18:57, 22 мая 2023Мир

Конгресс США отложил обсуждение дальнейшей поддержки Украины

The Hill: Конгресс США отложил обсуждение дальнейшей поддержки Украины

Фото: Jim Bourg / Reuters

Конгресс США отложил обсуждение по вопросу выделения средств на дальнейшую поддержку Украины. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на американских законодателей.

По словам члена комитета Палаты представителей по вооруженным силам Энди Кима, законодатели обсуждали, что должно быть частью следующего пакета, однако сейчас он не уверен в сроках принятия закона. Ким отметил, что продолжающаяся борьба вокруг потолка долга ставит под угрозу важные вопросы, в том числе помощь Киеву.

При этом конгрессмен Билл Китинг считает, что в конечном итоге решение будет зависеть от контрнаступления Вооруженных сил Украины. «Это не точная наука, чтобы уверенно говорить, что могут быть достигнутые успехи, которые сделают большую поддержку менее необходимой, или может быть нанесен такой ущерб, что потребуется дополнительная помощь», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден в пресс-релизе, появившемся на сайте Белого дома, раскрыл размер нового пакета военной помощи Украине. Он обойдется в 375 миллионов долларов, часть из них пойдет на учения украинских военных.

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Семен Александров
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