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10:12, 21 мая 2023Мир

Байден назвал размер нового пакета военной помощи Украине

Байден заявил, что размер новой военной помощи Украине составит 375 миллионов долларов

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Новый пакет военной помощи Украине обойдется в 375 миллионов долларов. Такой размер пакета раскрыл президент США Джо Байден в пресс-релизе, появившемся на сайте Белого дома.

В релизе говорится, что средства выделяются в том числе на создание «долгосрочного потенциала Украины для защиты и сдерживания российской агрессии». Кроме того, часть денег пойдет на учения украинских военных.

Ранее в воскресенье, 21 мая, президент США объявил, что Вашингтон выделит новый пакет военной помощи Украине. Байден заявил о таком решении, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме, где проходит саммит «Большой семерки» (G7). В новый пакет должны войти, как предполагается, боеприпасы, артиллерия и бронетехника.

20 мая издание Politico сообщило, что Байден в ходе саммита G7 объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. В пакет, как писала газета, должно войти еще больше артиллерийских снарядов и бронетехники. Информация о помощи Украине появилась после того, как Байден сказал о намерении разрешить реэкспорт истребителей F-16.

Позднее высокопоставленный представитель администрации президента США заявил, что не может подтвердить такие сведения. При этом он заверил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву, и добавил, что поставки будут длиться в соответствии с обязательством США поддерживать республику столько, сколько надо.

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Варвара Кошечкина
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