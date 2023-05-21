Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:37, 21 мая 2023Мир

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

AFP: Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделит новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

Уточняется, что Байден заявил о таком решении, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме, годе проходит саммит «Большой Семерки» (G7).

По данным СМИ, в новый пакет вооружений войдут боеприпасы, артиллерия и бронетехника.

Материалы по теме:
«Не об этом мы договаривались» Зачем Россия согласилась продлить зерновую сделку с участием Украины и кому она выгодна?
«Не об этом мы договаривались»Зачем Россия согласилась продлить зерновую сделку с участием Украины и кому она выгодна?
18 мая 2023
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023

20 мая издание Politico сообщило, что Байден в ходе саммита G7 в Хиросиме объявит о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 375 миллионов долларов. По данным издания, в пакет должно войти еще больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового вооружения.

Позднее высокопоставленный представитель администрации президента США заявил, что не может подтвердить такие сведения, но заверил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву. Он добавил, что поставки будут осуществляться в соответствии с обязательством США поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Зеленский признал потерю Украиной контроля над Артемовском
Москвичей предупредили о дождях с грозой
Замглавы Минобрнауки России умер в 46 лет
Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи
Российского голкипера признали лучшим игроком полуфинального матча плей-офф НХЛ
Девять человек погибли в давке на футбольном матче в Сальвадоре
Ломаченко проиграл абсолютному чемпиону мира из США
Военкоры допустили попадание в котел подразделения ВСУ в Артемовске
Премьер Италии отменила поездку в Казахстан из-за наводнения
В России установят правила строительства деревянных многоэтажек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.