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03:22, 20 мая 2023Мир

Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине

Politico: Байден на саммите G7 объявит о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере 375 миллионов долларов на саммите «Большой семерки» (G7) в Хиросиме. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Ожидается, что очередной пакет помощи будет включать в себя еще больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового вооружения. Как отметили собеседники издания, будет поставлено то оружие и оборудование, которое Вашингтон с союзниками уже поставляли Киеву, но которое «будет крайне необходимо во время ожесточенных боев весной и летом».

Информация о новом пакете помощи появилась после того, как Джо Байден намекнул на то, что разрешит реэкспорт истребителей F-16 Украине.

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Марина Совина
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