В США отказались подтвердить выделение новой военной помощи Киеву

Белый дом не готов подтвердить выделение военной помощи Киеву на 375 миллионов долларов

Администрация США не готова подтвердить выделение нового пакета военной помощи Киеву на 375 миллионов долларов. Однако власти считают, что это «не стало бы сюрпризом» для кого-либо, заявил высокопоставленный представитель администрации президента, пишет РИА Новости.

«Мне нечего вам подтвердить. Я видел сообщения в прессе об очередном пакете военной помощи для Украины, но не в состоянии их подтвердить», — подчеркнул источник.

По его словам, Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву в дальнейшем. Представитель администрации США также уточнил, что поставки будут осуществляться «в соответствии с обязательством США» поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Накануне издание Politico сообщило, что Джо Байден планирует объявить о новом пакете военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов на саммите «Большой семерки» (G7) в Хиросиме. Ожидается, что очередной пакет будет включать в себя еще больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового вооружения.

В субботу также стало известно, что президент США встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в японской Хиросиме.