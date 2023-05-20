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23:58, 20 мая 2023Мир

В США отказались подтвердить выделение новой военной помощи Киеву

Белый дом не готов подтвердить выделение военной помощи Киеву на 375 миллионов долларов
Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: White House / via Globallookpress.com

Администрация США не готова подтвердить выделение нового пакета военной помощи Киеву на 375 миллионов долларов. Однако власти считают, что это «не стало бы сюрпризом» для кого-либо, заявил высокопоставленный представитель администрации президента, пишет РИА Новости.

«Мне нечего вам подтвердить. Я видел сообщения в прессе об очередном пакете военной помощи для Украины, но не в состоянии их подтвердить», — подчеркнул источник.

По его словам, Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву в дальнейшем. Представитель администрации США также уточнил, что поставки будут осуществляться «в соответствии с обязательством США» поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Накануне издание Politico сообщило, что Джо Байден планирует объявить о новом пакете военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов на саммите «Большой семерки» (G7) в Хиросиме. Ожидается, что очередной пакет будет включать в себя еще больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового вооружения.

В субботу также стало известно, что президент США встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в японской Хиросиме.

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Марина Совина
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