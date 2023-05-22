Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:54, 22 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили наблюдательные посты ВСУ на купянском направлении

МО заявило об уничтожении ВС РФ пяти наблюдательных постов ВСУ на купянском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские минометчики, танкисты и расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожили пять наблюдательных постов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель МО заявил об уничтожении наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении и подчеркнул, что цель была поражена в результате применения расчетов самоходных минометов большой мощности 2С4 «Тюльпан». В операции участвовали танковые экипажи, а также расчеты противотанковых ракетных комплексов в полосе обороны 11-го армейского корпуса.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Техника специальной операции: какое оружие используют российские военные на Украине?
Техника специальной операции:какое оружие используют российские военные на Украине?
25 марта 2022

С помощью пушек «Гиацинт-Б» и гаубиц «Мста-С» солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили артиллерийское орудие Д-20. Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы ликвидировали три разведывательных беспилотника самолетного и квадрокоптерного типа ВСУ.

Также экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по сосредоточению личного состава вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны ВСУ.

21 мая российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении. Солдаты ВС РФ также уничтожили три минометных расчета и пикап с личным составом противника на купянском направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВС России нанесли комбинированный удар по объекту ВСУ в Днепропетровске
Девушка придумала оригинальный способ отомстить бывшему парню за предательство
Стало известно о возможном назначении на новый пост экс-губернатора Усса
Тренер назвал лучшие упражнения для офисных работников
Модель Victoria's Secret снялась в рекламе купальников
Запорожскую АЭС перевели на дизельные генераторы
Инвестор заявил об отсутствии сюрпризов в новых санкциях США против России
Российские военные уничтожили наблюдательные посты ВСУ на купянском направлении
В ЛНР заявили о расстреле ВСУ покинувших позиции под Артемовском сослуживцев
Россиянам предложили выдавать по миллиону рублей на новую машину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.