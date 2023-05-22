Российские военные уничтожили наблюдательные посты ВСУ на купянском направлении

МО заявило об уничтожении ВС РФ пяти наблюдательных постов ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские минометчики, танкисты и расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожили пять наблюдательных постов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель МО заявил об уничтожении наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении и подчеркнул, что цель была поражена в результате применения расчетов самоходных минометов большой мощности 2С4 «Тюльпан». В операции участвовали танковые экипажи, а также расчеты противотанковых ракетных комплексов в полосе обороны 11-го армейского корпуса.

С помощью пушек «Гиацинт-Б» и гаубиц «Мста-С» солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили артиллерийское орудие Д-20. Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы ликвидировали три разведывательных беспилотника самолетного и квадрокоптерного типа ВСУ.

Также экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по сосредоточению личного состава вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны ВСУ.

21 мая российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении. Солдаты ВС РФ также уничтожили три минометных расчета и пикап с личным составом противника на купянском направлении.

