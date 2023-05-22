Еще в одном российском военкомате произошел пожар

Mash: в калужском Обнинске произошел пожар в здании, где находится военкомат

В Обнинске Калужской области произошел пожар в здании, где находится военкомат. О происшествии в еще одном российском регионе сообщается в Telegram-канале Mash.

Очевидцы рассказали, что пламя перекинулось из соседнего помещения — пункта выдачи товаров Wildberries. На месте начали работу представители региональных экстренных служб.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее еще один российский военкомат оказался объят пламенем. Речь идет о военкомате Преображенского района Москвы.

Информацию о пожаре подтвердил источник ТАСС в экстренных службах. По его данным, открытое горение наблюдается на шестом этаже здания — в нем также располагаются офисы, кафе и спа. На место происшествия направили 15 расчетов пожарных.