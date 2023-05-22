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09:05, 22 мая 2023Россия

В Москве в здании военкомата произошел пожар

В Москве произошел пожар в здании военкомата Преображенского района
СюжетПожар в Москве:

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Москве в здании, где расположен военкомат, произошел пожар. Об этом сообщили в столичном главке МЧС, пишет РБК.

Огонь распространился в здании, где находится Объединенный военный комиссариат Преображенского района. Открытое горение ликвидировали, данных о пострадавших не поступало.

Информацию о пожаре также подтвердил источник ТАСС в экстренных службах. По его информации, открытое горение наблюдается на шестом этаже здания — в нем также есть офисы, кафе и спа. На место происшествия направили 15 расчетов пожарных.

Ранее здание военкомата загорелось в городе Валдае Новгородской области. Предварительно, пожар охватил деревянную пристройку, после чего огонь распространился на крышу здания военкомата.

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Анастасия Шейкина
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