В Москве в здании военкомата произошел пожар

В Москве произошел пожар в здании военкомата Преображенского района

В Москве в здании, где расположен военкомат, произошел пожар. Об этом сообщили в столичном главке МЧС, пишет РБК.

Огонь распространился в здании, где находится Объединенный военный комиссариат Преображенского района. Открытое горение ликвидировали, данных о пострадавших не поступало.

Информацию о пожаре также подтвердил источник ТАСС в экстренных службах. По его информации, открытое горение наблюдается на шестом этаже здания — в нем также есть офисы, кафе и спа. На место происшествия направили 15 расчетов пожарных.

Ранее здание военкомата загорелось в городе Валдае Новгородской области. Предварительно, пожар охватил деревянную пристройку, после чего огонь распространился на крышу здания военкомата.