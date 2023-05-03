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07:20, 3 мая 2023Силовые структуры

В российском городе загорелось здание военкомата

СК: в городе Валдай Новгородской области горело здание военкомата, проводится проверка

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Здание военкомата горело в городе Валдай Новгородской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) по российскому региону.

По предварительным данным, загорелась деревянная пристройка, после чего огонь распространился на крышу здания военкомата. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Также поврежден магистральный кабель оптической линии связи, из-за чего ограничен доступ к услугам интернета и кабельного телевидения, его обещают восстановить в среду, 3 мая.

По факту произошедшего следственные органы организовали проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса РФ (халатность).

Ранее в Республике Коми полицейские задержали 60-летнюю сотрудницу клининговой компании, пытавшуюся поджечь военкомат. Она подожгла фитиль в одном из них и кинула во входную дверь, однако она не загорелась. Тогда женщина метнула в здание вторую бутылку, но пожар так и не начался.

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Марина Совина
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