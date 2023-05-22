Стало известно об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского

Глава Бразилии Лула да Силва не подошел поприветствовать Зеленского на встрече саммита G7

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не подошел поприветствовать украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе одной из встреч саммита «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме. Об этом сообщает газета La Razón.

По информации издания, на одном из мероприятий в рамках G7 бразильский лидер отказался здороваться с главой Украины. Кроме того, он якобы почувствовал себя неловко из-за нахождения с Зеленским в одном помещении. Уточняется, что Лула да Силва остался сидеть за столом, изучая бумаги и не поднимая глаз.

Как стало известно La Razón, лидеры G7 попытались надавить на главу Бразилии в этом вопросе, так как считали его переговоры с президентом Украины очень важными. Несмотря на это, саммит прошел без их двусторонней встречи.

Ранее сообщалось, что бразильский президент расстроился из-за неявки украинского коллеги на встречу в ходе саммита стран G7.

