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15:56, 22 мая 2023Мир

Стало известно об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского

Глава Бразилии Лула да Силва не подошел поприветствовать Зеленского на встрече саммита G7

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не подошел поприветствовать украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе одной из встреч саммита «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме. Об этом сообщает газета La Razón.

По информации издания, на одном из мероприятий в рамках G7 бразильский лидер отказался здороваться с главой Украины. Кроме того, он якобы почувствовал себя неловко из-за нахождения с Зеленским в одном помещении. Уточняется, что Лула да Силва остался сидеть за столом, изучая бумаги и не поднимая глаз.

Как стало известно La Razón, лидеры G7 попытались надавить на главу Бразилии в этом вопросе, так как считали его переговоры с президентом Украины очень важными. Несмотря на это, саммит прошел без их двусторонней встречи.

Ранее сообщалось, что бразильский президент расстроился из-за неявки украинского коллеги на встречу в ходе саммита стран G7.

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Варвара Кошечкина
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