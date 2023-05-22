Президент Бразилии расстроился из-за неявки Зеленского на встречу в ходе G7

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу на саммите G7

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что расстроился из-за неявки украинского коллеги Владимира Зеленского на встречу в ходе саммита стран G7 в японской Хиросиме. Об этом сообщает G1.

«Я не был разочарован, я был расстроен, потому что я хотел бы встретиться с ним... Зеленский взрослый и знает, что делает», — сказал бразильский лидер.

Лула да Силва рассказал, что ему сообщили о грядущей встрече с Зеленским. Тот сначала задержался, а затем и вовсе не пришел.

Ранее британская газета Financial Times писала, что Лула да Силва не стал проводить встречу с Зеленским вопреки просьбам президента Франции Эммануэля Макрона.