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08:27, 22 мая 2023Бывший СССР

Президент Бразилии расстроился из-за неявки Зеленского на встречу в ходе G7

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу на саммите G7
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Ton Molina / Globallookpress.com

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что расстроился из-за неявки украинского коллеги Владимира Зеленского на встречу в ходе саммита стран G7 в японской Хиросиме. Об этом сообщает G1.

«Я не был разочарован, я был расстроен, потому что я хотел бы встретиться с ним... Зеленский взрослый и знает, что делает», — сказал бразильский лидер.

Лула да Силва рассказал, что ему сообщили о грядущей встрече с Зеленским. Тот сначала задержался, а затем и вовсе не пришел.

Ранее британская газета Financial Times писала, что Лула да Силва не стал проводить встречу с Зеленским вопреки просьбам президента Франции Эммануэля Макрона.

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Алевтина Запольская
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