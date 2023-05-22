Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:13, 22 мая 2023Мир

Глава разведки ФРГ заявил о способности России вести СВО «на длинной дистанции»

Глава разведки ФРГ Каль: Россия в состоянии вести СВО на Украине на длинной дистанции
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия способна продолжать военную операцию (СВО) на Украине «на длинной дистанции», заявил глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Бруно Каль. Об этом со ссылкой на агентство DPA пишет ТАСС.

Как уточнил политик, разведслужба не видит, чтобы конфликт как-то пошатнул авторитет российского государства. Он добавил, что разведка ФРГ знала о планах Москвы начать СВО за две недели до 24 февраля 2022 года. По данным БНД, немецкие спецагенты фиксировали «явления, которые вряд ли можно было интерпретировать как-то иначе». «Россия, как и прежде, остается в состоянии вести СВО на длинной дистанции», — указал он.

Ранее стало известно, что Украина до конца текущего года получит еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T немецкого производства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
Умер сыгравший в фильмах Marvel актер Рэй Стивенсон
Бывший президент Польши пожаловался на нехватку пенсии
Глава разведки ФРГ заявил о способности России вести СВО «на длинной дистанции»
Во Франции Макрона обвинили в «зеленскомании»
Турция занялась разработкой плана по возвращению сирийских беженцев на родину
ГД призвала исключить выполнение перевозок польскими автоперевозчиками по России
«Ювентус» вновь лишили очков в чемпионате Италии из-за махинаций
Автор стратегии войны в Ираке назвал сценарий разгрома ВСУ
Эрдоган обратился к властям США после нападения на Турецкий дом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.