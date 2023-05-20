Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:13, 21 мая 2023Бывший СССР

Украина получит еще две системы ПВО из Германии

Экс-посол Мельник: Украина получит от ФРГ до конца 2023 года еще две системы ПВО IRIS-T

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украина до конца текущего года получит еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T немецкого производства. Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» заявил заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол в Берлине Андрей Мельник. Его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что на сегодняшний день у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть уже две такие системы, одна из которых была поставлена осенью 2022 года, вторая — этой весной. Еще две системы ПВО Берлин обещал передать до конца 2023 года, подчеркнул экс-посол.

При этом Киев рассчитывает довести число систем IRIS-T до 12 в течение полутора лет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц на прошлой неделе обещал передать Украине еще четыре системы, которые будут изготовлены на протяжении 2024 года вместе с ракетами к ним, отметил Мельник. Кроме того, добавил он, контракт между правительством Германии и компанией Diehl предполагает производство еще четырех систем IRIS-T.

Ранее Германия начала обучать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе на системах противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны объявило о завершении освобождения Артемовска
Тренер назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц в домашних условиях
Украина получит еще две системы ПВО из Германии
В США отказались подтвердить выделение новой военной помощи Киеву
США пообещали дать Киеву все необходимое для контрнаступления
«Рубин» вернулся в РПЛ
Прогулка борова в шлейке по улице Подмосковья развеселила россиян
В США предупредили Зеленского о катастрофе на фронте
Россиянин раскрыл цель сожжения Корана по указанию СБУ
Состояние Цукерберга выросло на рекордные 44 миллиарда долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.