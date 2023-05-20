Украина получит еще две системы ПВО из Германии

Экс-посол Мельник: Украина получит от ФРГ до конца 2023 года еще две системы ПВО IRIS-T

Украина до конца текущего года получит еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T немецкого производства. Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» заявил заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол в Берлине Андрей Мельник. Его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что на сегодняшний день у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть уже две такие системы, одна из которых была поставлена осенью 2022 года, вторая — этой весной. Еще две системы ПВО Берлин обещал передать до конца 2023 года, подчеркнул экс-посол.

При этом Киев рассчитывает довести число систем IRIS-T до 12 в течение полутора лет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц на прошлой неделе обещал передать Украине еще четыре системы, которые будут изготовлены на протяжении 2024 года вместе с ракетами к ним, отметил Мельник. Кроме того, добавил он, контракт между правительством Германии и компанией Diehl предполагает производство еще четырех систем IRIS-T.

Ранее Германия начала обучать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе на системах противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM.