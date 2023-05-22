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21:58, 22 мая 2023Мир

Госдеп исключил отмену санкций против министра обороны Китая

Госдеп: Вашингтон не будет отменять санкции в отношении главы Минобороны Китая Ли Шанфу
Ли Шанфу

Ли Шанфу. Фото: Sputnik / Reuters

Вашингтон не намерен отменять введенные санкции в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Его слова приводят «Известия».

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о возможном снятии ограничений ради проведения переговоров глав оборонных ведомств. «Нет, это не так», — сказал Миллер.

При этом ранее американский президент Джо Байден допустил отмену или смягчение санкций против Шанфу. По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается.

Вашингтон ввел санкции против китайского министра обороны в 2018 году, когда он занимал пост главы управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Так США отреагировали на закупку Китаем у России истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. Главой Минобороны Шанфу стал в марте 2023 года.

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Марина Совина
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