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16:58, 21 мая 2023Мир

Байден допустил отмену санкций против главы Минобороны Китая

Байден: США изучают возможность отмены санкций против главы Минобороны Китая Шанфу

Фото: Kiyoshi Ota / Reuters

Президент США Джо Байден допустил, что Вашингтон смягчит или отменит санкции в отношении главы Минобороны Китая Ли Шанфу. О том, что такая возможность изучается, он заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» (G7), передает ТАСС.

«Это сейчас обсуждается», — ответил Байден на вопрос об отмене или смягчении ограничений. При этом американский президент уточнил, что США не намерены снимать запрет на передачу Китаю материалов и технологий, которые Пекин может использовать для усиления военного потенциала.

Ранее стало известно, что шеф Пентагона Ллойд Остин добивается личной встречи с Ли Шанфу в начале июня. Тем не менее, по данным источников Bloomberg, Китай отвергает просьбы об этой встрече. В качестве причины отказа назывались действующие американские ограничения.

Вашингтон ввел санкции против Ли Шанфу в 2018 году, когда чиновник занимал пост главы управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Так США отреагировали на закупку Китаем у России истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. Главой Минобороны Шанфу стал в марте 2023 года.

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Полина Матюхина
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