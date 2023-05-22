Седые волосы стали трендом у мужчин

Financial Times: седина стала трендом у мужчин в 2023 году

Натуральная седина стала трендом у мужчин в 2023 году. Соответствующий материал публикует Financial Times.

По информации издания, известные личности все чаще выходят в свет с седыми волосами, а также снимаются в рекламных кампаниях брендов. Так, например, седые режиссеры Абель Феррара, Дэвид Кроненберг, Джим Джармуш и Педро Альмодовар стали участниками промо Saint Laurent, а актер Венсан Кассель позировал для модного дома Prada.

Помимо них, моде на упомянутую прическу последовал режиссер Лука Гуаданьино, снявшийся в рекламе люксовой марки Loewe, актеры Адам Драйвер, Марк Руффало, Патрик Демпси и Пирс Броснан, а также манекенщик Тань Франс и другие инфлюэнсеры. «Седина излучает уверенность в себе и отделяет мужчин от мальчиков», — считает парикмахер Джоди Тейлор.

В свою очередь модель Джоэль Фрэмптон, который работает в индустрии более 25 лет, рассказал, что седина не помешала ему в работе. По его мнению, сейчас модный бизнес стал более открытым и разносторонним, поэтому у мужчин пропала необходимость скрывать признаки старения. «Все, с кем я сотрудничал, положительно отзывались о седине», — заключил он.

В феврале парикмахер Анджело Валлильо назвал лучшие стрижки для седых волос. По словам стилиста, на обладательницах седины будут хорошо смотреться боб или асимметричные прически. При этом Валлильо отметил, что перед процедурой необходимо проконсультироваться с мастером, поскольку данные стрижки могут не подойти по форме лица.