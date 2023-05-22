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03:00, 23 мая 2023Среда обитания

Кэти Перри купила с большой скидкой роскошный пентхаус дочери миллиардера

Певица Кэти Перри купила у дочери миллиардера роскошный пентхаус в Голливуде со скидкой

Фото: Chris Jackson / Reuters

Американская певица Кэти Перри купила с большой скидкой роскошный пентхаус в Голливуде. Ранее жилье принадлежало Джен Као — дочери основателя компании Garmin, миллиардера Мин Као. Об этом сообщает Dirt.

Квартира площадью 278 квадратных метров расположена в небоскребе Sierra Towers. По данным риелторов, Джен Као приобрела ее в 2016 году за 9,3 миллиона долларов (около 743,9 миллиона рублей) и потратилась на ремонт под собственный вкус. В начале 2023 года дочь миллиардера решила избавиться от пентхауса и выставила его на продажу за 12,5 миллиона долларов (999,8 миллиона рублей). Однако Кэти Перри недвижимость досталась за 11 миллионов долларов.

Внутри пентхауса есть две большие спальни, три ванных комнаты. Кроме того, в квартире есть роскошная кухня с техникой премиум-класса и кладовкой, личный кабинет, пространство для йоги, бар и рубиново-красный кинозал. В отделке помещений использована твердая древесина, на окнах установлены блэкаут шторы, а с балкона открывается вид на холмы.

В августе 2022 года Кэти Перри продала свой особняк в калифорнийском Беверли-Хиллз. Внутри дома есть пять спален, шесть ванных комнат, кухня, тренажерный зал и терраса. На территории оборудован бассейн и обеденная зона. Имя нового владельца не раскрывалось, однако известно, что от продажи певица выручила 18 миллионов долларов.

Нина Ташевская
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