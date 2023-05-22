Раскрыты сроки создания совета Украина-НАТО

WSJ: совет Украина-НАТО планируют создать на саммите альянса в Литве в июле

Совет Украина-НАТО планируют создать на саммите альянса, который пройдет в Литве в июле. Сроки его учреждения раскрывает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских чиновников и источники в НАТО.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский примет участие в саммите НАТО в Литве, где, как ожидается, альянс создаст новый орган, известный как совет Украина-НАТО, который будет служить пропуском к будущему членству», — сообщает издание. Отмечается, что после этого у украинской стороны будет право созывать заседания совета и просить страны альянса о помощи по разным вопросам.

Ранее замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что обсуждение членства Украины в НАТО стостоится в Осло на следующей неделе. Он отметил, что на данный момент внутри сообщества нет консенсуса по вопросу возможного вступления Киева.