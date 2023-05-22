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13:15, 22 мая 2023Мир

В НАТО анонсировали обсуждение членства Украины в альянсе

Замгенсека НАТО: обсуждение членства Украины в альянсе стостоится в Осло через неделю

Фото: Yves Herman / Reuters

Обсуждение членства Украины в НАТО стостоится в Осло на следующей неделе. Об этом сообщил замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ, его цитирует РИА Новости.

«Наши лидеры будут принимать решение, какой следующий шаг сделать, чтобы приблизить к нам Украину», — подчеркнул Джоанэ, добавив, что «будет важный разговор об этом в Осло на следующей неделе» в ходе неформальной встречи глав МИД стран-членов блока.

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«Я политик, и я вижу реальность: в настоящее время нет консенсуса в альянсе, чтобы двигаться сейчас к этому», — отметил замгенсека.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украину следует принять в НАТО.

До этого глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что без сформированной дорожной карты по процессу присоединения «еще не время говорить о членстве Украины в НАТО в ближайшем будущем».

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Глеб Бажуткин
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