В НАТО анонсировали обсуждение членства Украины в альянсе

Замгенсека НАТО: обсуждение членства Украины в альянсе стостоится в Осло через неделю

Обсуждение членства Украины в НАТО стостоится в Осло на следующей неделе. Об этом сообщил замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ, его цитирует РИА Новости.

«Наши лидеры будут принимать решение, какой следующий шаг сделать, чтобы приблизить к нам Украину», — подчеркнул Джоанэ, добавив, что «будет важный разговор об этом в Осло на следующей неделе» в ходе неформальной встречи глав МИД стран-членов блока.

«Я политик, и я вижу реальность: в настоящее время нет консенсуса в альянсе, чтобы двигаться сейчас к этому», — отметил замгенсека.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украину следует принять в НАТО.

До этого глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что без сформированной дорожной карты по процессу присоединения «еще не время говорить о членстве Украины в НАТО в ближайшем будущем».