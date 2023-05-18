Киссинджер назвал причину для принятия Украины в НАТО

Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал принять Украину в НАТО ради безопасности Европы

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украину следует принять в НАТО из-за улучшенного национального вооружения и отсутствия у нее опытного руководства. Своим мнением он поделился в интервью изданию Economist.

Он отметил, что хотел бы принятия Украины в Североатлантический альянс по двум причинам. Во-первых, по мнению Киссинджера, Россия больше не является конвенциональной угрозой.

Во-вторых, в случае окончания конфликта не в пользу Москвы, мир получит «недовольную Россию, а также недовольную Украину» с сильным вооружением, предрек экс-госсекретарь США.

«Поэтому ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», — добавил он.

Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что без сформированной дорожной карты по процессу присоединения «еще не время говорить о членстве Украины в НАТО в ближайшем будущем».