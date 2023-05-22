Соревнующиеся за шезлонги туристы в Испании возмутили пользователей сети

Yahoo: в Испании туристы стали соревноваться за шезлонги и возмутили пользователей TikTok

На испанском острове Тенерифе туристы стали соревноваться за шезлонги и возмутили пользователей сети. Опубликованный в TikTok ролик с очередями стал вирусным, на что обратило внимание Yahoo.

По словам автора видео Томаса Клиффорда (Thomas Clifford), он приехал на курорт с женой и поначалу не поверил, что к лежакам у бассейна в отеле Bahia Principe выстраиваются очереди. Оказалось, что отдыхающие действительно проводят по 40 минут на входе в надежде занять место у воды. Некоторые из них оставляют на шезлонгах полотенца и часами не возвращаются, чтобы не потерять лежак.

«Дошло до того, что персоналу пришлось ставить таблички "если не вернетесь в ближайшее время, мы уберем ваши вещи"», — сказал Клиффорд.

Подписчики мужчины были удивлены поведением туристов, назвав происходящее отвратительным. «Что это за отель? Нужно его избегать», «Зачем заниматься такой ерундой?», «Это какой-то хаос», — писали юзеры.

Ранее менеджер отеля назвал самые распространенные привычки постояльцев, которые раздражают сотрудников сферы гостеприимства. Одной из них стало прибытие гостей раньше установленного времени заселения без предварительного уведомления работников гостиницы.