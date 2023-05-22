В Черногории начался этап крупнейших на Балканах учений НАТО начался

Минобороны Черногории: этап крупнейших на Балканах учений НАТО начался 22 мая

В понедельник, 22 мая, в Черногории стартовали учения НАТО Immediate Response 23, связанные с крупнейшими маневрами альянса в регионе Западных Балкан Defender Europe 2023. Об этом сообщило Минобороны страны, передает ТАСС.

Учения открыли в казарме «Владимир Кнежевич Володжа» в городе Плевля на севере страны. «Вооруженные силы Черногории с союзниками по НАТО продолжают тренировать комплексные действия, чтобы гарантировать безопасность наших граждан и вносить вклад в оборонные возможности альянса», — заявил начальник генштаба ВС Черногории бригадный генерал Зоран Лазаревич на церемонии открытия. На церемонии также присутствовал командующий сухопутными силами национальной гвардии американского штата Мэн бригадный генерал Дин Престон.

Учения будут проходить в регионе муниципалитетов Колашин, Жабляк и Плевля. Во время мероприятий военнослужащие Черногории, США и Хорватии будут укреплять оперативную совместимость через отработку наземных операций, включая сложные элементы в области боевых действий в горах.

Ранее в Эстонии начались учения Swift Response, для участия в которых прибыли десантники из стран НАТО. В рамках маневров под руководством США Силы самообороны и союзники отработали переброску сил и техники в балтийскую республику.