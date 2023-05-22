Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:17, 23 мая 2023Мир

В Черногории начался этап крупнейших на Балканах учений НАТО начался

Минобороны Черногории: этап крупнейших на Балканах учений НАТО начался 22 мая
СюжетУчения НАТО:

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

В понедельник, 22 мая, в Черногории стартовали учения НАТО Immediate Response 23, связанные с крупнейшими маневрами альянса в регионе Западных Балкан Defender Europe 2023. Об этом сообщило Минобороны страны, передает ТАСС.

Учения открыли в казарме «Владимир Кнежевич Володжа» в городе Плевля на севере страны. «Вооруженные силы Черногории с союзниками по НАТО продолжают тренировать комплексные действия, чтобы гарантировать безопасность наших граждан и вносить вклад в оборонные возможности альянса», — заявил начальник генштаба ВС Черногории бригадный генерал Зоран Лазаревич на церемонии открытия. На церемонии также присутствовал командующий сухопутными силами национальной гвардии американского штата Мэн бригадный генерал Дин Престон.

Учения будут проходить в регионе муниципалитетов Колашин, Жабляк и Плевля. Во время мероприятий военнослужащие Черногории, США и Хорватии будут укреплять оперативную совместимость через отработку наземных операций, включая сложные элементы в области боевых действий в горах.

Ранее в Эстонии начались учения Swift Response, для участия в которых прибыли десантники из стран НАТО. В рамках маневров под руководством США Силы самообороны и союзники отработали переброску сил и техники в балтийскую республику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Колонну проникшей в Белгородскую область бронетехники ВСУ сняли на видео
Губернатор Белгородской области заявил об ожидающих эвакуации раненых жителях
Описаны функции российского дрона «Упырь» с VR-очками и сенсорными «перчатками»
Опытный путешественник перечислил самые грязные предметы в отелях
Дизайнер назвал проблемой появление новых российских брендов одежды
В Китае высказались о развитии ШОС вместе с Россией
Губернатор Белгородской области отчитался о ходе зачистки региона от диверсантов
Губернатор Белгородской области заявил о гибели женщины при эвакуации
Врач развеяла популярный миф о борьбе со стрессом с помощью курения
Ученый назвал условие переноса столицы России в Сибирь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.