Десантники из стран НАТО прибыли в Эстонию на учения

Десантники из стран НАТО прибыли в Эстонию на учения Swift Response под руководством США

В Эстонии начались учения Swift Response, для участия в которых прибыли десантники из стран НАТО. В рамках маневров под руководством США Силы самообороны и союзники отработают переброску сил и техники в балтийскую республику. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны, передает РИА Новости.

«В учениях принимают участие почти 1500 военнослужащих из Польши, США, Чехии, Великобритании, Латвии и Эстонии. В рамках масштабной воздушно-десантной операции на аэродром Нурмси десантируются почти 600 десантников из Польши, Великобритании и Чехии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что активная фаза учений завершится в Эстонии 14 мая. Командующий эстонским штабом учений Swift Response полковник Виктор Кальницкий отметил, что во время маневров пройдут различные воздушно-десантные операции, целью которых является оперативная переброска союзников, и отработают немедленное начало выполнения поставленных задач.

По его словам, эстонской стороне важно отработать обеспечение приема союзников и организовывать различные воздушные и наземные операции.

Международные учения Swift Response 23 проходят одновременно в Эстонии, Испании и Греции. Эти маневры являются частью американских учений Defender 23, а также связаны с польскими учениями Anaconda 23.

Ранее в командовании литовской армией заявили, что в Литве пройдут учения «Железный волк 2023-1». В маневрах примут участие военные из 12 стран НАТО.