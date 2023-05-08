В Литве пройдут учения военных из 12 стран НАТО

В Литве стартуют военные учения НАТО с участием 3,5 тысячи солдат и сотен единиц техники

В Литве пройдут учения военных из 12 стран НАТО. Об этом заявили в командовании литовской армией.

«В Литве начнутся международные военные учения "Железный волк 2023-1". В двухнедельных учениях примут участие около 3,5 тысячи военных и шести сотен единиц военной техники из Литвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о солдатах из Бельгии, Чехии, Великобритании, США, Канады, Хорватии, Польши, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Германии.

«Во время учений дислоцированная в Литве боевая группа передовых сил НАТО и пехотный батальон "Вайдотас" литовской армии отработают правильное ведение наступательных и оборонительных операций методом "сила против силы"», — добавляет источник.

В марте на Филиппинах стартовали совместные с США крупнейшие ежегодные военные учения Balikatan 2022 («Баликатан-2022»). Командующий третьей дивизией морской пехоты генерал-майор Джей Баржерон заверил, что маневры не являются демонстрацией силы в регионе.

