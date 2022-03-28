Стартовали крупнейшие совместные военные учения США и Филиппин

На Филиппинах начались совместные с США ежегодные военные учения «Баликатан-2022»

На Филиппинах стартовали совместные с США крупнейшие ежегодные военные учения Balikatan 2022 («Баликатан-2022»). Об этом сообщает ТАСС.

Командующий третьей дивизией морской пехоты генерал-майор Джей Баржерон заверил, что текущие маневры не являются демонстрацией силы в регионе. «"Баликатан-2022" — это потрясающая возможность для тренировок, учения направлены на повышение нашей безопасности и обороноспособности, а также готовности реагировать на любой кризис в любом месте», — рассказал он.

По информации агентства, церемония открытия учений прошла 28 марта в городе Кесон-Сити на острове Лусон. Маневры продлятся до 8 апреля. Особое внимание на учениях будет уделено безопасности на море, тренировкам с боевой стрельбой, десантным, городским и авиационным операциям, борьбе с терроризмом, а также оказанию гуманитарной помощи.

«Маневры предназначены для повышения нашей оперативной совместимости, укрепления сотрудничества по всем направлениям и, конечно же, для содействия миру и стабильности в регионе», — заявил Барджерон.

Ранее сообщалось, что американские военные впервые применили новую систему противовоздушной обороны (ПВО). Армия США задействовала систему Maneuver Short-Range Air Defense (M-SHORAD) на учениях Saber Strike 22 в Эстонии. В маневрах задействовали четыре прототипа систем M-SHORAD.