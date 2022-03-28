Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стартовали крупнейшие совместные военные учения США и Филиппин

На Филиппинах начались совместные с США ежегодные военные учения «Баликатан-2022»

Фото: US Navy / Globallookpress.com

На Филиппинах стартовали совместные с США крупнейшие ежегодные военные учения Balikatan 2022 («Баликатан-2022»). Об этом сообщает ТАСС.

Командующий третьей дивизией морской пехоты генерал-майор Джей Баржерон заверил, что текущие маневры не являются демонстрацией силы в регионе. «"Баликатан-2022" — это потрясающая возможность для тренировок, учения направлены на повышение нашей безопасности и обороноспособности, а также готовности реагировать на любой кризис в любом месте», — рассказал он.

По информации агентства, церемония открытия учений прошла 28 марта в городе Кесон-Сити на острове Лусон. Маневры продлятся до 8 апреля. Особое внимание на учениях будет уделено безопасности на море, тренировкам с боевой стрельбой, десантным, городским и авиационным операциям, борьбе с терроризмом, а также оказанию гуманитарной помощи.

«Маневры предназначены для повышения нашей оперативной совместимости, укрепления сотрудничества по всем направлениям и, конечно же, для содействия миру и стабильности в регионе», — заявил Барджерон.

Ранее сообщалось, что американские военные впервые применили новую систему противовоздушной обороны (ПВО). Армия США задействовала систему Maneuver Short-Range Air Defense (M-SHORAD) на учениях Saber Strike 22 в Эстонии. В маневрах задействовали четыре прототипа систем M-SHORAD.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Комментарии отключены
Последние новости
Япония признала невозможность реквизировать валютные резервы Банка России
Москвичам предрекли неделю без солнца
Китай отреагировал на слова Байдена про Путина
Британские компании заставят платить за пластик
Врачи достали из сердца российского солдата трехсантиметровый осколок
В Мариуполе из разрушенного зоопарка сбежал лев
Стерлинг одной фразой отреагировал на прибытие Яна в США
Созданы мутантные рис и кукуруза с высокой урожайностью
Перечислены главные модные тренды «Оскара»
Россия осталась без американских двигателей для нового самолета
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.