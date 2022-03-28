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США впервые применили новую систему ПВО на учениях

Армия США впервые применила систему ПВО M-SHORAD на учениях в Эстонии

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Американские военные впервые применили новую систему противовоздушной обороны (ПВО). Армия США задействовала систему Maneuver Short-Range Air Defense (M-SHORAD) на учениях Saber Strike 22 в Эстонии. Об этом сообщает Defence Blog.

По данным Командования противовоздушной и противоракетной обороны 10-й армии, 10 марта M-SHORAD поразил цель, которая имитировала беспилотник, над Финским заливом. В маневрах задействовали четыре прототипа систем M-SHORAD.

Система ПВО ближнего радиуса действия M-SHORAD предназначена для замены устаревших комплексов M1097 Avenger, которые производят с 1989 года. Машина на шасси бронетранспортера Stryker получила радар и оптико-электронную станцию для поиска целей. В арсенал M-SHORAD входит автоматическая пушка XM914, пулемет, зенитные ракеты Stinger и противотанковые ракеты AGM-114L Longbow Hellfire.

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В январе издание 19FortyFive оценило возможности ЗРПК «Панцирь-СМ». В публикации отметили, что ЗРПК получил радар, который увеличил дальность обнаружения целей до 75 километров.

В апреле 2021 года издание Breaking Defense сообщило, что США развернули системы M-SHORAD в Германии.

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Даниил Иринин
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