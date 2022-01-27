В США рассказали об «отрастившем длинные когти» российском «Панцире»

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» могла «отрастить длинные когти», позволяющие победить атакующие ее беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказывает американское издание 19FortyFive.

В публикации утверждается, что опыт боевого применения данной системы ПВО в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе не был особенно успешным. Издание отмечает, что «Панцирь» зачастую использовался для прикрытия других объектов ПВО, нередко оказывался уязвимым для турецких БПЛА Bayraktar TB2 и требовал модернизации.

19FortyFive пишет, что модернизированный «Панцирь-СМ» получил улучшенный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), увеличивший максимальную дальность обнаружения целей до 75 километров, а также ракету 57Э6М-Е дальностью полета до 40 километров.

«Скорость [ракеты] увеличена на 30 процентов до невероятных 5 чисел Маха, что позволяет перехватывать цели, движущиеся со скоростью до 2,9 числа Маха, или одного километра в секунду», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что по дальности обнаружения целей «Панцирь-СМ» превосходит дальность ракетного вооружения Bayraktar TB2, оттесняя «затаившиеся беспилотные летательные аппараты еще дальше», тогда как высокая скорость и дальность применения ракет потенциально позволяет российской системе уничтожать сверхзвуковые самолеты и ракеты.

Тем не менее, издание допускает, что «Панцирь-СМ» может все еще с трудом справляться с небольшими БПЛА.

В декабре 2021 года начальник войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов заявил, что разработку модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» на гусеничном шасси для Сухопутных и Воздушно-десантных войск планируется завершить в следующем году.