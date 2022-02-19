Российский «Панцирь» получил высокоточную систему навигации

Российский модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ» получил уникальную навигационную систему разработки ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы»), сейчас ведутся ее испытания. Об этом сообщил рассказал индустриальный директор комплекса вооружений корпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

По его словам, новая навигационная система, которой оснастили «Панцирь», разработана на базе бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) мирового уровня и не имеющая аналогов в России. «В ней реализовано уникальное сочетание ключевых параметров современных систем ориентирования — высокой точности автономного определения углов, времени готовности и устойчивости к внешним воздействующим факторам», — сказал Оздоев.

Ранее источники «Известий» в Минобороны России сообщили, что в Южном военном округе (ЮВО) сформируют новые части и подразделения мобильного резерва противовоздушной обороны (ПВО), которые прикроют юг России и Кавказ. Военные получат зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь».

В декабре 2021 года начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов заявил, что разработку ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» завершат в 2022 году.