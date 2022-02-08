Юг России прикроют «Панцири»

В Южном военном округе (ЮВО) сформируют новые части и подразделения мобильного резерва противовоздушной обороны (ПВО), которые прикроют юг России и Кавказ. Военные получат зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь». Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Источники издания сообщили, что в оборонном ведомстве уже приняли решение о создании новых подразделений. В публикации отметили, что резервные соединения ПВО принимают участие в отработке действий на случай возникновения военной угрозы.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, ЗРПК «Панцирь» остается одним из самых эффективных средств борьбы с беспилотниками. Преимуществом комплексов является мобильность. Также «Панцирь» получил специальный боеприпас для борьбы с беспилотными аппаратами.

В январе в публикации 19FortyFive рассказали о возможностях модернизированного комплекса «Панцирь-СМ». ЗРПК получил новый радар с активной фазированной антенной решеткой, которая увеличила дальность обнаружения целей до 75 километров.

В декабре 2021 года начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов заявил, что разработку ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» завершат в 2022 году.