Москвичам предрекли выпадение половины месячной нормы осадков за неделю

Метеоролог Вильфанд заявил, что до конца недели выпадет половина месячной нормы осадков

До конца недели в столичном регионе выпадет от 20 до 30 миллиметров осадков, что составит около половины месячной нормы. Этому стоит радоваться, ведь засушливый май является крайне негативным признаком и чреват неурожайным годом. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Вплоть до пятницы, 26 мая, можно ожидать кратковременные и умеренные дожди. По прогностическим моделям, до конца рабочей недели выпадет от 20 до 30 миллиметров осадков, что составляет около половины месячной нормы. Это очень хорошо, ведь за первые две недели мая выпало только чуть больше 10 процентов, а майская засуха ведет к очень негативным последствиям для урожая», — сказал метеоролог.

23 и 24 мая температура в столице будет доходить примерно до 20 градусов, также, по словам Вильфанда, ожидаются кратковременные дожди, облачность с прояснениями. 25 мая также ожидается небольшое количество осадков с температурой до 25 градусов.

«В пятницу, 26 мая, температура поднимется до 25 градусов, будут кратковременные дожди. А вот в выходные прогнозируется понижение температуры из-за изменений в циркуляции воздушных масс. В основном это 17-19 градусов, то есть на пару градусов ниже нормы», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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