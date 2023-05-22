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07:19, 22 мая 2023Среда обитания

Климатолог предсказал самый жаркий год в истории

Климатолог Кокорин назвал самым жарким годом в истории 2025 или 2026

Фото: Unsplash

Климатолог Алексей Кокорин рассказал, когда глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Кокорин назвал самым жарким годом в истории 2025 или 2026. «В зависимости от того, сколько продлится Эль-Ниньо. Продлится он год или три года, это сказать нельзя», — объяснил климатолог.

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Однако если в мире произойдет мощное извержение вулкана, то самый жаркий год может не наступить, поскольку попадание пепла в стратосферу вызовет антипарниковый эффект и глобальное похолодание. Специалист добавил, что смены фаз океанских течений обладают особенностями. Например, при Ла-Нинья тепло из атмосферы существенно уходит в океан, а при Эль-Ниньо — из океана в атмосферу.

Эксперт добавил, что процесс смены фаз запустится уже во второй половине 2023 года.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил прогнозы об экстремальной жаре летом в России. «Я рассчитал долгосрочный прогноз на сезон и могу сказать, что ни о каком самом жарком лете за 150 лет, как говорят некоторые синоптики, речи не идет», — сказал он.

Марина Совина
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