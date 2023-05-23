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02:14, 23 мая 2023Мир

Адмирал ВМС США предрек катастрофические последствия дефолта для армии

Адмирал ВМС США Гилдей: дефолт может иметь катастрофические последствия для армии

Фото: Globallookpress.com

Возможный дефолт по федеральному долгу США обернется катастрофическими последствиями для американской армии, заявил начальник штаба Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов адмирал Майкл Гилдей. Об этом пишет ТАСС.

По словам военного, США никогда не оказывались в ситуации, когда отсутствуют стабильность и предсказуемость в отношении потолка государственного долга. Гилдей уточнил, что прогнозировать в этой ситуации что-либо сложно. «Разумеется, это будет иметь серьезные последствия для моряков, военнослужащих, членов их семей, а также для арсенала демократии по всей стране», — предрек он.

Адмирал добавил, что дефолт может подорвать доверие к США со стороны их союзников и партнеров, а также самих граждан.

Ранее Минфин страны сообщил, что США могут столкнуться с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня.

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Марина Совина
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