Глава Минфина США допустила объявление дефолта уже 1 июня

Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила о возможном объявлении дефолта уже 1 июня

США могут столкнуться с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня, если Белый дом и Конгресс не успеют согласовать повышение потолка госдолга. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет ТАСС.

Ведомство не сможет выполнять обязательства, если Конгресс не найдет решение по повышению или приостановке действия потолка госдолга, допустила глава Минфина. Решить этот вопрос законодатели должны «к началу июня, возможно, даже к 1 июня», указала она.

Йеллен предупредила, что американские семьи могут столкнуться с серьезными трудностями. Она также считает, что статус США как мирового лидера пошатнется, «способность защищать интересы национальной безопасности» окажется под вопросом.

6 мая сообщалось, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Как отмечалось, оба варианта развития событий угрожают мировой экономике.