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16:13, 23 мая 2023Забота о себе

Россиянам назвали больше всего страдающий от пива орган

Хирург Александр Умнов: злоупотребление пивом грозит инфарктом почки

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Злоупотребление пивом грозит инфарктом одного из жизненно важных органов, предупредил россиян хирург Александр Умнов. Больше всего страдающий от пива орган он назвал в беседе с изданием News.ru.

Умнов отметил, что пиво обладает мочегонным эффектом, однако усиление мочеотделения вызвано не поступившей в организм жидкостью, а раздражением почечной ткани, из-за чего ухудшается фильтрационная способность почек. «Кроме вредных веществ из организма вымываются кальций, калий, магний и другие микроэлементы. Такая нагрузка на почки нарушает их работу, поражает почечные сосуды, провоцирует кровоизлияние и даже инфаркт почки», — объяснил Умнов.

Он также добавил, что пиво категорически запрещено употреблять беременным и кормящим женщинам.

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Ранее Умнов предупредил об опасности женского пивного алкоголизма. По его словам, злоупотребление пивом может стать причиной рака молочной железы и женских половых органов.

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Александра Лисица
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