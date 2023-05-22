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15:45, 22 мая 2023Забота о себе

Врач предупредил об опасности женского пивного алкоголизма

Хирург Александр Умнов: злоупотребление пивом провоцирует развитие рака у женщин

Фото: Giovanna Gomes / Unsplash

Злоупотребление пивом может стать причиной рака молочной железы и женских половых органов. Об опасности пивного алкоголизма для женского здоровья предупредил хирург Александр Умнов в беседе с News.ru.

Врач объяснил, что чрезмерное употребление пенного напитка провоцирует изменения гормонального фона, которые негативно влияют на работу половой системы. Любительницы пива могут столкнуться с нарушениями менструального цикла, а также со сложностями с зачатием и вынашиванием ребенка. Помимо этого, у женщин, злоупотребляющих пивом, риск развития злокачественных опухолей в молочных железах и половых органах в два раза выше, чем у непьющих ровесниц, сказал Умнов.

По словам специалиста, пиво влияет на внешний вид женщины. Если она злоупотребляет напитком, то со временем может приобрести мужеподобную внешность. «У нее растет живот и исчезает линия талии; повышается растительность на теле; на лице лопаются капилляры, кожа становится вялой и дряблой; голос становится грубым, напоминает мужской», — перечислил симптомы врач.

Умнов рекомендовал женщинам полностью отказаться от пенного напитка либо сократить его потребление до минимума. При этом, по его словам, бесполезно бороться с тягой к пиву с помощью безалкогольного аналога. Оно помогает снять лишь психологический аспект зависимости, объяснил врач, но не лечит алкоголизм. «Рано или поздно человек все равно пойдет и купит алкоголь», — заключил он.

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Ранее Умнов предупредил, что пивные алкоголики имеют более высокий риск умереть от инфаркта, чем здоровые люди. По его словам, у любителей пива быстрее изнашиваются сосуды и сердце.

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Екатерина Улитина
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