Врач предупредил о главной опасности пивного алкоголизма

Хирург Умнов: у пивных алкоголиков повышается риск смерти от сердечного приступа

У пивных алкоголиков выше риск летального исхода от сердечного приступа, чем у здоровых людей. О главной опасности злоупотребления пенным напитком предупредил хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, в пивной пене содержится кобальт, избыток которого в организме вредит сердцу и сосудам. Так, у любителей пива нередко обнаруживают «синдром бычьего сердца», при котором стенки органа утолщаются, а его полости расширяются. «В будущем эти патологии приводят к развитию ишемии сердца, тромбоэмболии легочной артерии», — предупредил хирург.

Пивной алкоголизм также может стать причиной развития гипертонии, варикозного расширения вен и появления пивного живота. Умнов отметил, что весь набор столь опасных заболеваний наблюдается даже у тридцатилетних, если они пристрастились к пиву в подростковом возрасте.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев назвал допустимую дозу пива, которая не навредит здоровью. Он подчеркнул, что употребление пива не должно быть ежедневным и не должно превышать 500 миллилитров.