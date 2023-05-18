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16:52, 18 мая 2023Забота о себе

Врач предупредил о главной опасности пивного алкоголизма

Хирург Умнов: у пивных алкоголиков повышается риск смерти от сердечного приступа

Фото: Amie Johnson / Unsplash

У пивных алкоголиков выше риск летального исхода от сердечного приступа, чем у здоровых людей. О главной опасности злоупотребления пенным напитком предупредил хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, в пивной пене содержится кобальт, избыток которого в организме вредит сердцу и сосудам. Так, у любителей пива нередко обнаруживают «синдром бычьего сердца», при котором стенки органа утолщаются, а его полости расширяются. «В будущем эти патологии приводят к развитию ишемии сердца, тромбоэмболии легочной артерии», — предупредил хирург.

Пивной алкоголизм также может стать причиной развития гипертонии, варикозного расширения вен и появления пивного живота. Умнов отметил, что весь набор столь опасных заболеваний наблюдается даже у тридцатилетних, если они пристрастились к пиву в подростковом возрасте.

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Екатерина Улитина
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