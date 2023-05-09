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03:30, 9 мая 2023Забота о себе

Россиянам назвали допустимую дозу пива без вреда для здоровья

Врач Прокофьев заявил, что в день без вреда можно употреблять не более 500 мл пива

Фото: Unsplash

Врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с «Абзацем» назвал допустимую дозу пива, которая не навредит здоровью.

По словам Прокофьева, в день без вреда можно употреблять не более двух стаканов — 500 миллилитров. «Даже потребление пива в умеренных количествах не должно превышать 500 миллилитров, не должно быть ежедневным», — отметил врач.

Специалист заявил, что с осторожностью к пиву нужно относиться людям, у которых есть проблемы со стороны ЖКТ. Также это касается людей с аллергическими реакциями.

Прокофьев уточнил, что самый большой вред организму наносят люди, которые употребляют пиво в пластиковой таре.

Ранее терапевт Павел Раменский перечислил губительные для почек привычки и продукты. По его словам, отрицательно повлиять на их работу способен избыток соли в рационе. «Она провоцирует повышение давления, негативно влияющего на почки», — объяснил он.

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Юлия Мискевич
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