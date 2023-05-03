Терапевт предостерег от губительных для почек привычек

Врач Раменский: на почки негативно влияют напитки с кофеином и алкоголь

Терапевт Павел Раменский перечислил губительные для почек привычки и продукты. Его цитирует издание NEWS.ru.

Врач напомнил, что почки очищают кровь и поддерживают баланс микроэлементов, минеральных веществ и воды в организме. По его словам, отрицательно повлиять на их работу способен избыток соли в рационе. «Она провоцирует повышение давления, негативно влияющего на почки», — объяснил он.

Кроме того, Раменский предостерег от употребления некоторых напитков. «Это напитки с кофеином, провоцирующие образование камней в почках. Это злоупотребление алкоголем, вызывающим дегидратацию организма, что пагубно сказывается на почках», — заключил он.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева предупредила о последствиях частого употребления в пищу селедки. Врач предупредила, что селедку не стоит употреблять каждый день из-за содержания в ней большого количества хлорида натрия, особенно людям с гипертонической болезнью и заболеваниями почек.