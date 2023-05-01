Диетолог предостерегла от ежедневного употребления одного вида рыбы

Врач Королева рассказала о пользе сельди и предостерегла от ежедневного употребления рыбы

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в интервью радио Sputnik рассказала о полезных свойствах селедки, однако предостерегла от ежедневного употребления данного вида рыбы. По ее словам, не стоит есть ее слишком часто в связи с высоким содержанием хлорида натрия.

Эксперт подчеркнула, что человеческий организм хорошо усваивает белок из рыбных блюд, в связи с чем порекомендовала включить в рацион соленую сельдь, в которой, помимо прочего, содержится большое количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, а также жирорастворимые витамины А, D, Е и К. Она пояснила, что данный продукт особенно полезен тем, у кого имеются нарушения липидного обмена, быстро набирающим вес, а также трудоголикам и людям, которые страдают от дефицита сна.

«Она богата такими компонентами, которые оказывают противовоспалительное действие, способствуют профилактике многих болезней, поддерживают нормальную реологию крови», — заявила Королева.

Врач предупредила, что селедку не стоит употреблять каждый день из-за содержания в ней большого количества хлорида натрия, особенно людям с гипертонической болезнью и заболеваниями почек.

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