Россиянам рассказали о пользе и вреде восточной кухни

«АиФ»: блюда японской кухни могут привести к заболеваниям сердца и лишнему весу

В России восточная кухня последние годы пользуется большой популярностью. Суши, роллы, рыба, водоросли — это те продукты и блюда, которые содержат много полезных витаминов и минералов, но чрезмерное употребление такой пищи может стать вредным и приведет к проблемам со здоровьем, рассказала нутрициолог, психолог-диетолог Анна Ивашкевич в интервью изданию «АиФ».

Так, некоторые представители японской кухни содержат большое количество натрия. Это может привести к повышенному давлению и другим заболеваниям сердца и сосудов. Некоторые виды суши и роллов содержат большое количество калорий и сахаров, что может привести к набору веса и другим заболеваниям, связанным с избыточным потреблением сахара, отметила врач.

Как известно, восточная кухня включает в себя много соусов, которые содержат большое количество сахара, натрия и жира. Некоторые блюда также могут быть обильно посолены, что может привести к отекам и другим проблемам со здоровьем, предупредила Ивашкевич.

В то же время, как подчеркнула диетолог, рыба при умеренном ее употреблении является богатым источником полезных жиров, минералов и витаминов, таких как омега-3, железо, цинк и витамин D. Эти элементы помогают снизить риск заболевания сердечно-сосудистой системы, а также поддерживают здоровый иммунитет.

По словам Ивашкевич, японская кухня может быть полезной, если человек выбирает блюда с низким содержанием настрия, сахара и жира. Также не стоит забывать о мере и выбирать блюда с умеренным количеством калорий. Кроме того, нужно учитывать свои индивидуальные потребности и ограничения в питании, заключила нутрициолог.

В конце марта Роскачество проверило роллы «Филадельфия», закупленные для исследования в российских ресторанах японской кухни и магазинах. Специалисты нашли кишечную палочку в изделиях из сети магазинов «ВкусВилл» и Spar, магазинов японской кухни «Суши-Маркет», «Суши Wok», Pizza Sushi Wok и службы доставки Yami Yami.

В результате проверки организация также обнаружила бактерию листерию в роллах, закупленных в одном из сетевых японских ресторанов и магазине формата take-away.