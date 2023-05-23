В Конгрессе обвинили Байдена в возможном дефолте в США

Спикер Маккарти: США могут столкнуться с дефолтом из-за бездействия Байдена

Соединенные Штаты могут столкнуться с первым дефолтом в истории страны из-за бездействия президента Джо Байдена, считает спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Из-за своего бездействия он рискует столкнуться с первым дефолтом в американской истории», — отметил Маккарти. Он напомнил, что до наступления дефолта остается 10 дней.

По словам Маккарти, он неоднократно призывал американского лидера начать переговоры по вопросам госдолга, однако тот на протяжении нескольких месяцев игнорировал надвигающийся кризис. Как отметил политик, Байден только в середине мая согласился с тем, что переговоры необходимы.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен допустила, что дефолт в стране может наступить 1 июня, если Белый дом и Конгресс не успеют согласовать повышение потолка госдолга.