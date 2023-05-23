Голливудская актриса заявила о потере работы из-за разговоров о сексе и оргазмах

Актриса Рэйчел Билсон потеряла работу из-за обсуждения секса и оргазмов в подкасте

Голливудская актриса Рэйчел Билсон заявила о потере работы из-за откровенного обсуждения своих сексуальных предпочтений в подкасте. Ее слова цитирует издание Daily Mail.

41-летняя звезда фильма «Телепорт» и сериала «О.С. — Одинокие сердца» в начале мая стала гостьей женского подкаста Women on Top, где рассказала о лучших для нее позах в сексе и излюбленных способах достижения оргазма. Руководству компании «с консервативными ценностями» не понравились такие разговоры, и с Билсон разорвали контракт.

По словам актрисы, после выхода подкаста СМИ вырвали ее слова из контекста и опубликовали с кликбейтными заголовками. Это первый случай в карьере Билсон, когда она потеряла работу из-за своей откровенности.

У меня отняли работу, потому что я откровенно и открыто говорила о сексе в шуточной форме в подкасте нашей подруги. Руководители заявили, что им не нравится конкретный заголовок [про грубое обращение], и если люди продолжат гуглить, то увидят другие мои комментарии, а именно про оргазм. Я чувствую, что это дискриминация. Я была сражена наповал Рэйчел Билсон

Билсон не уточнила, какая именно компания ее уволила, но уверена, что не сказала в эфире ничего неподобающего. Актриса подчеркнула, что, если бы у нее была возможность вернуться в прошлое, она бы все равно не отказалась от своих слов, потому что не хочет, чтобы тема женской сексуальности оставалась постыдной и стигматизированной.

Ранее Билсон рассказала о своей сексуальной жизни и откровенно призналась, что не испытывала оргазм до 38 лет. Достичь кульминации ей удалось лишь после того, как она отказалась от приема противозачаточных таблеток.