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22:10, 14 марта 2023Забота о себе

Звезда фильма «Телепорт» рассказала об отсутствии оргазма до 38 лет

Актриса Рэйчел Билсон призналась, что не испытывала оргазм от секса до 38 лет

Фото: ImagePressAgency / face to face / Globallookpress.com

Актриса Рэйчел Билсон рассказала о своей сексуальной жизни и откровенно призналась, что не испытывала оргазм до 38 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на подкаст артистки Broad Ideas.

41-летняя звезда фильма «Телепорт» и сериала «О.С. — Одинокие сердца» отметила, что в определенный момент привыкла к отсутствию кульминации во время секса, однако в 39 лет все же смогла достичь ее. Это произошло после того, как актриса отказалась от приема противозачаточных таблеток.

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Помимо этого, Билсон также подтвердила роман с комиком Биллом Хейдером, который закончился в 2020 году. По словам актрисы, это расставание далось ей очень тяжело, так как совпало с локдауном из-за пандемии коронавируса.

Я не могла выйти из дома, вы понимаете, что я имею в виду? Мне больше ничего не оставалось, кроме как погрузиться в эти эмоции. Это было, наверное, самое трудное чувство, которое я когда-либо испытывала. Это тяжелее, чем роды. Это было чертовски больно!

Рэйчел Билсонактриса

Также Билсон 10 лет встречалась и была помолвлена с актером Хейденом Кристенсеном, с которым познакомилась на съемках фильма «Телепорт». Их роман завершился в сентябре 2017 года, но пара сохранила дружеские отношения и совместно воспитывает дочь, восьмилетнюю Брайар-Роуз.

Ранее секс-коуч Несс Купер дала совет женщинам, которые симулируют оргазм. Тем, кто хочет перестать притворяться, она рекомендовала обсудить с партнером свои интимные практики. В частности, стоит научить его любимым приемам достижения кульминации.

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Наталья Обрядина
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