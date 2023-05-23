Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:20, 23 мая 2023Мир

Немецкая разведка не увидела признаков военного ослабления России

Глава разведслужбы Германии Бруно Каль не увидел признаков военного ослабления России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия не продемонстрировала признаков военного ослабления. К такому выводу пришла Федеральная разведслужба Германии (BND), заявил в интервью Welt глава ведомства Бруно Каль.

По его словам, Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами. «В этом отношении не может быть и речи о слабости или о том, что деятельность может свернуться», — указал он.

16 мая генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского в ходе текущего конфликта заключается в недооценке мощи Российской армии. «Помните, в прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы сломали хребет российской армии, так вот, посмотрите, уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия», — сказал он.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что ВСУ не в состоянии вытеснить российские войска с занятых позиций. Отвечая на вопрос о том, сможет ли украинский лидер Владимир Зеленский осуществить «пылкую мечту» о возвращении под контроль Киева освобожденных Москвой территорий, Дэвис отметил, что не видит подобной возможности даже в теории. По его мнению, у ВСУ нет фундаментальных основ для формирования необходимой боевой мощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Колонну проникшей в Белгородскую область бронетехники ВСУ сняли на видео
Немецкая разведка не увидела признаков военного ослабления России
Умер председатель заксобрания Омской области Варнавский
Врачи с Первого канала назвали две смертельно опасные ошибки родителей
Стало известно о планах поместить Олимпийский огонь на Эйфелеву башню
Украине предрекли статус особого члена НАТО для поставки F-16
В США рассказали о влиянии ситуации с госдолгом на помощь Украине
Пассажир разочаровался «отвратительным» бизнес-классом и решил засудить Emirates
Глава разведки ФРГ пожаловался на проблемы с поиском сотрудников
Назван неожиданный способ пережить расставание
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.