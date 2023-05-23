Глава разведслужбы Германии Бруно Каль не увидел признаков военного ослабления России

Россия не продемонстрировала признаков военного ослабления. К такому выводу пришла Федеральная разведслужба Германии (BND), заявил в интервью Welt глава ведомства Бруно Каль.

По его словам, Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами. «В этом отношении не может быть и речи о слабости или о том, что деятельность может свернуться», — указал он.

16 мая генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского в ходе текущего конфликта заключается в недооценке мощи Российской армии. «Помните, в прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы сломали хребет российской армии, так вот, посмотрите, уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия», — сказал он.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что ВСУ не в состоянии вытеснить российские войска с занятых позиций. Отвечая на вопрос о том, сможет ли украинский лидер Владимир Зеленский осуществить «пылкую мечту» о возвращении под контроль Киева освобожденных Москвой территорий, Дэвис отметил, что не видит подобной возможности даже в теории. По его мнению, у ВСУ нет фундаментальных основ для формирования необходимой боевой мощи.