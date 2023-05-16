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16:19, 16 мая 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ назвал главную ошибку Зеленского в конфликте на Украине

Генерал ВСУ Кривонос назвал главной ошибкой Зеленского недооценку мощи Российской армии

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского в ходе текущего конфликта — недооценка мощи Российской армии, заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос. По его словам, недооценка возможностей России и привела к ряду неудач на фронте, передает РИА Новости.

«Помните, в прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы сломали хребет российской армии, так вот, посмотрите, уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия», — также сказал Кривонос.

Он, помимо прочего, не согласился и с высказыванием главы Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России. По мнению Кривоноса, такие утверждения не соответствуют действительности.

Ранее замминистра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что запас топлива в стране критически мал. По его словам, в случае прекращения поставок республика сможет удовлетворять свою потребность в нефти лишь в течение 10-30 дней.

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Алевтина Запольская
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